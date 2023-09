Mercato OM – Longoria : « Il n’y a pas de dossier Ounahi ou Mbemba ! »

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Pablo Longoria a fait le point concernant le mercato qui se termine ce soir à 23h. Le président olympien a fermé la porte à un départ d’Ounahi ou Mbemba, il doit finaliser le dossier Meité / Touré !

Après le tira au sort de Ligue Europa, l’OM se retrouve dans une poule relevée avec l’Ajax, Brighton et l’AEK, Pablo Longoria a été interrogé sur la fin du mercato. Le président estime qu’il n’y a pas de raison de voir partir Ounahi ou Mbemba, il se concentre sur le dossier de l’arrivée de Meité et du départ de Touré, et estime que cela devrait être le dernier deal estival.

On est toujours en alerte mais on est concentré à boucler le dossier Meité/Touré

« Il n’y a pas de dossier Ounahi, pas de dossier Mbemba. On est toujours en alerte mais on est concentré à boucler le dossier Meité/Touré avec Lorient. Je pense que cela va être le dernier pour cet été, a lâché Pablo Longoria au micro de Canal+ Foot. On est satisfait je pense que l’on a composé une équipe compétitive, maintenant le terrain doit parler. On a un match important ce soir face à Nantes. «