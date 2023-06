Mercato concurrents OM : Le RC Lens va récupérer un gros chèque de l’Arabie Saoudite !

Comme annoncé depuis plusieurs jours, le RC Lens devrait laisser filer Seko Fofana en Arabie Saoudite. Le joueur est d’accord avec Al Nassr. La direction réclame 40 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille a terminé sur le podium cette saison, juste derrière le PSG et le RC Lens. Avec un grand Seko Fofana, les Lensois ont réussi à se qualifier directement pour la Ligue des Champions, devant les Marseillais. Le milieu de terrain ne devrait cependant pas disputer la C1 avec son club !

Lens veut 40M€ pour Fofana

En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours, Al Nassr, club saoudien, s’est penché sérieusement sur le dossier Seko Fofana. L’international ivoirien semble être une priorité pour renforcer le milieu de terrain. Le RC Lens s’est résigné à l’idée de le laisser filer, surtout que le joueur et Al Nassr ont trouvé un accord.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste de Longoria file à la Juventus !

D’après futbol24, les directions des deux clubs vont se rencontrer dans les prochains jours afin de finaliser le dossier. Les Lensois souhaiteraient récupérer au moins 40 millions d’euros pour laisser partir leur joueur. Une grosse somme qui va leur laisser un joli chèque pour le remplacer !

🚨🚨 Seko Fofana s’est mis d’accord avec Al-Nassr ! 🇸🇦 Le DS du club saoudien va se rendre à Lens pour négocier et trouver son accord : le RCL en souhaite 40 M€ 💰 (@CommonSensePL) pic.twitter.com/ooMmkUT6dd — BeFootball (@_BeFootball) June 26, 2023

Anticiper et être malin dans le recrutement au RC Lens

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a évoqué, dans un entretien accordé à la Ligue sur Twitch, l’importance d’anticiper les départs dans le recrutement du club. « Remplacer nos joueurs? Il faut être malin. Cheick (Doucouré) était là depuis 2018. Il faisait partie de la renaissance du club. On savait qu’il allait avoir des clubs anglais sur lui. On sentait qu’il allait partir. Son remplaçant, Salis (Abdul Samed), vient de la même académie que lui. Ils ont les mêmes conseillers. On s’est renseigné sur lui et cela s’est fait naturellement. Salis est arrivé l’avant-veille du départ de Cheick, et c’est lui qui l’a accueilli dans le vestiaire. De même, quand Jo Clauss est parti, Jimmy Cabot était là. »