Mercato concurrents OM : Le salaire vertigineux proposé à Messi par Al Hilal !

Fabrizio Romano a publié ce mardi soir un tweet donnant des informations sur le futur de Lionel Messi. D’après le journaliste toujours très bien informé, l’international argentin pourrait percevoir un salaire de 400 millions d’euros par an en cas de transfert vers Al Hilal… Cela représenterait plus d’1 million d’euros par jour.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023