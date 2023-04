OM : Jérôme Rothen détruit les Parisiens et croit au titre des Marseillais et des Lensois !

Le PSG est en difficulté ces dernières semaines. Jérôme Rothen croit aux chances de titre des Lensois et des Marseillais jusqu’à la fin de la saison.

Avec les résultats décevants du PSG en championnat ces dernières semaines, la question du titre revient sur la table. Pour Jérôme Rothen, le RC Lens et l’Olympique de Marseille peuvent vraiment avoir un coup à jouer sur la fin de la saison, surtout que les deux équipes s’affronteront encore dans la phase retour.

🇫🇷 L’OM et Lens doivent-ils y croire pour le titre en Ligue 1 ? 🎙 @RothenJerome : « Oui. Tu te dis que le PSG va laisser des points. Il reste 27 points à prendre. Si Lens ou Marseille prend 21 ou 22 points, ce sera peut-être suffisant pour être champion de France. » pic.twitter.com/kGt083FjQO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 4, 2023

« L’OM et Lens peuvent encore y croire? Oui, ça a évolué ces dernières semaines. Je me rappelle des discours de l’OM après la claque reçue face à Paris. Tudor avait dit que le PSG était hors catégorie, que quand ils jouent comme ça c’était difficile de lutter. Sauf que depuis ce match-là, Paris c’est une défaite sur deux matchs joués. Aujourd’hui, les équipes y croient. Encore plus qu’avant. Outre le fait de se transcender, aujourd’hui ça marche ! Les adversaires, à commencer par Nice, la réception de Lens… Ils peuvent laisser des plumes. On a l’impression que c’est loin 6 points mais ce n’est pas beaucoup ! Lens va les rencontrer. L’OM et Lens n’ont plus de joker à griller et ils vont s’affronter, malheur au vaincu. Quand tu vois le calendrier des Parisiens et la tendance des résultats… Si Lens ou l’OM fait un bon parcours, ils peuvent avoir encore un joker voire deux. C’est peut-être suffisant pour être champion ! Je ne vois pas Paris prendre plus de 15 points sur les 27 possibles. Ils ne sont pas capables de finir en boulet de canon. » Jérôme Rothen – Source : RMC (04/04/23)