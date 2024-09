Mercato concurrents OM : Le sale coup qui attend le LOSC !

Le LOSC a réussi à conserver Jonathan David cet été mais pour combien de temps? Libre cet été, il envisagerait déjà de rejoindre de grosses écuries italiennes !

Cet été, le LOSC a réussi à conserver ses meilleurs joueurs avec Jonathan David et Edon Zhegrova. Seulement, le Canadien pourrait déjà acté son départ pour l’été prochain. Avec seulement une année dans son contrat, l’attaquant aurait débuté des discussions avec la Juventus et l’Inter Milan d’après le journaliste Matteo Moretto de Relevo pour une arrivée libre l’été prochain, sans indemnité pour les Lillois.

Pendant cette trêve internationale, Edon Zhegrova s’est fait chasser de sa propre sélection. L’ailier droit, qui a rejoint le LOSC en janvier 2022 pour un montant de 7 millions d’euros, n’a pas respecté les règles fixées par la FFK (fédération de football du Kosovo).

❌️ Disciplinary action!

Arijanet Muric, Edon Zhegrova, and Florent Muslija have been dismissed from the national team camp for breaking team rules.

The FFK Executive Committee will decide on further actions. pic.twitter.com/2wZ6oXQ5ss

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 8, 2024