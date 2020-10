Mercato concurrents OM : Le Sporting réclame 16,5M€ au LOSC !

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Le LOSC pourrait être amené à devoir verser un gros chèque au Sporting dans le dossier Rafael Leão…

En 2018, le LOSC avait récupéré sans indemnité le jeune attaquant portugais Rafael Leão en provenance du Sporting. Un an plus tard, le jeune buteur filait vers le Milan AC et rapportait un joli chèque de 23M€ à Lille. Dans le même temps, le Sporting a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) et a gagné. Leao a été condamné à indemniser son ancien club à hauteur de 16,5 millions d’euros, pour rupture illégale du contrat de travail…

Le Sporting veut récupérer 16,5M€ !

Cependant, Rafael Leão n’est pas en capacité de régler cette somme, du coup le Sporting CP souhaite que Lille soit reconnu responsable du paiement de ce montant. Selon le média portugais A Bola, un recours a déjà été déposé par le club portugais à la FIFA qui est entrain de l’étudier. Le Sporting veut donc récupérer les 165 millions d’euros auprès du LOSC. Encore un bel exemple des affres du football (business) moderne…

Le chiffre : 6

C(‘est le nombre de buts marqués par Rafael Leão avec le Milan AC la saison dernière en 31 matches de Serie A…