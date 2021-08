Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais, proche de prendre un gros chèque?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon Ouest-France, Edouardo Camavinga a pris la décision de quitter le Stade Rennais.

Le Stade Rennais n’aurait plus le choix pour Edouardo Camavinga… Après une saison très intéressante, le milieu de terrain a attiré les regards des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester United, le PSG ou encore le Bayern Munich avaient fait des propositions à l’international français.

Camavinga, départ contre 35M€?

Cependant, il est resté au Stade Rennais une saison de plus afin de s’aguerrir encore et prendre de l’expérience en Ligue 1. Selon les informations de Ouest-France, le milieu de terrain aurait pris une décision concernant son avenir.

En effet, il aurait fait ses adieux à ses partenaires. Il pourrait s’engager avant la fin du mercato au Paris Saint-Germain contre un chèque d’environ 30 à 35 millions d’euros. Pour le remplacer, les Bretons ont déjà fait signer Baptiste Santamaria en provenance de Fribourg en Bundesliga.