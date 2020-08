Mercato concurrents OM : le Stade Rennais sera actif, Lille et Lens ratent une cible et une potentielle recrue lyonnaise en attente..

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce jeudi: le président du Stade Rennais ambitieux pour son club, un potentiel futur lyonnais en attente, et une cible qui échappe à Lille et Lens !

Mercato concurrents OM : Le stade rennais sera actif sur le marché !

Qualifié pour la Ligue des champions, le Stade Rennais va pouvoir aborder le mercato plus sereinement. Le président du club breton, Nicolas Holveck, ne manque pas d’ambitions !

Bien aidé par l’ancien marseillais Lucas Ocampos, le Stade Rennais accédera directement à la phase de poules de C1, la saison prochaine. Cette qualification directe offre un challenge sportif, et un apport financier qui permettra à Rennes d’être offensif sur le marché des transferts, comme l’a expliqué au Parisien le président Nicolas Holveck :

ON VA DONC POUVOIR AVANCER DANS LE MERCATO PLUS TRANQUILLEMENT — HOLVECK

« Sur les cibles actuelles, cela ne changera rien. On avait déjà des ambitions importantes, l’actionnaire souhaitant qu’on dispose d’une bonne équipe. On va donc continuer à constituer le groupe avec les trois postes déjà ciblés. Mais on a gagné du temps, lequel temps nous permettra de rester à l’affût des opportunités qui se présenteront à nous en fin de mercato. C’est déjà entre 15 ou 18 millions de plus que la Ligue Europa. Grâce à l’actionnaire, on avait pu prendre le risque d’anticiper une part de ce budget pour être compétitif en cas de tour qualificatif à disputer. Maintenant, ce budget, on l’a. On va donc pouvoir avancer dans le mercato plus tranquillement et obtenir ce joueur ou ces deux joueurs de complément ».

Nicolas Holveck. Source – Le Parisien – 13/08

Mercato concurrents OM : lyon dans l’attente d’un visa pour une recrue

Alors que l’affaire était annoncée comme quasiment bouclée, le défenseur turc Cenk Ozkaçar (19 ans), n’a toujours pas signé avec Lyon. Voici pourquoi !

Il était attendu il y a deux semaines. Et pourtant le défenseur turc Cenk Ozkaçar (19 ans, Izmir) n’est toujours pas lyonnais. Alors même que toute la presse turque annonce que l’affaire est entendue, et que Lyon est tombé d’accord sur un transfert à hauteur de 2 millions d’euros avec Izmir, la venue du joueur se fait attendre.

LA PANDÉMIE DE COVID 19 RALENTIT CE TRANSFERT

Selon une information du quotidien Le Progrès, le défenseur turc est actuellement bloqué dans son pays à cause d’un problème de visa. Pandémie oblige, les conditions de sorties du territoire ont été durcies en Turquie, et Ozkaçar attend juste que la situation devienne plus favorable pour poser ses valises à Lyon. Du côté des dirigeants rhodaniens, on ne s’inquiète pas plus que ça de ce léger contretemps. Une fois la situation rétablie, Cenk Ozkaçar pourrait devenir de façon officielle la première recrue de ce mercato estival à Lyon.

Mercato concurrents OM : CONVOITÉ PAR LE LOSC et lens, CET ATTAQUANT PROMETTEUR NE JOUERA FINALEMENT PAS EN L1 !

Cible commune de Lille et Lens, l’attaquant Jackson Muleka ne rejoindra finalement pas le Nord de la France. Le grand espoir congolais va poser ses valises en Belgique !

Bien que convoité par Lille et Lens, l’attaquant Jackson Muleka (20 ans) n’ira finalement pas dans le Nord. Le futur-ex attaquant vedette du Tout Puissant Mazembe va quitter le club de Lumbumbashi pour s’engager avec le Standard de Liège. Muleka a annoncé à la Dernière Heure avoir signé un contrat de quatre ans avec les « Rouches » qui ont devancé la concurrence française sur le dossier.

MULEKA PRIVILÉGIE LE TEMPS DE JEU

Malgré l’intérêt du LOSC et de Lens, Jackson Muleka a finalement privilégié la Belgique, car il a été convaincu par le discours de Philippe Montanier. Le coach du Standard de Liège a donné des garanties au joueur sur son temps de jeu. Le transfert sera officiel d’ici quelques semaines, le temps de régler les dernières modalités administratives.