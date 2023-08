Mercato concurrents OM : L’énorme chèque que va récupérer le Stade Rennais !

Ce lundi, le Stade Rennais a trouvé un accord pour le transfert de Jérémy Doku à Manchester City. L’international belge va rapporter un énorme chèque au club de Ligue 1 !

Le Stade Rennais se construit un bel effectif cet été et a débuté de la meilleure des manières avec une grosse victoire 5-1 face au FC Metz et un match nul contre le RC Lens, l’un des gros concurrents à une place sur le podium. Le club breton va devoir faire sans l’un de ses attaquants à partir de ce mois d’août.

En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours, Jérémy Doku rejoint Manchester City ! L’ailier belge a réussi à séduire Pep Guardiola qui voit en lui une belle alternative en attaque après le départ de Riyad Mahrez. D’après les informations de Fabrizio Romano, le joueur va s’engager en Premier League contre un chèque de 60M€ bonus compris.

La visite médicale est programmée cette semaine. Doku devrait y signer un contrat longue durée. Le Belge est suivi par Manchester City depuis plusieurs mois et les négociations ont réellement début le 1er août 2023 comme le révèle le journaliste italien.

Jeremy Doku to Manchester City, here we go! Verbal agreement in place after new bid revealed here this morning — worth €60m package 🚨🔵 #MCFC

Medical tests being scheduled later this week, personal terms agreed on long term deal.

Exclusive story revealed August 1, confirmed. pic.twitter.com/fv1r6u2uO4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023