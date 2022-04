Mercato concurrents OM : L’énorme coup de gueule de Stephan après la rumeur Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Alors que la crise de résultat fait rage à Lyon, le nom de Julien Stéphan a été cité pour remplacer Bosz. Le coach du RCSA l’a mauvaise contre cette rumeur !

La saison de Lyon ne se passe pas vraiment comme prévue. Peter Bosz ne semble pas réussir à tirer pleinement les capacités de son effectif et pourrait donc être remplacer à l’issu de la saison d’après les informations de L’Equipe.

J’ai été choqué de voir que j’avais donné mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça — Stephan

Des coachs auraient déjà été sondés et notamment Julien Stéphan qui serait la priorité absolue du club rhodanien. Questionné à ce sujet par Prime Vidéo ce dimanche, le coach français n’a pas du tout apprécié que son nom soit cité parmi les probables remplaçants de Peter Bosz.

L’ancien entraîneur du Stade Rennais voit cela comme un énorme manque de respect pour le RC Strasbourg qui est son club actuel… Il va même plus loin en affirmant avoir été choqué de voir son nom et qu’il était dit dans l’article qu’il avait donné son accord.

Si l’intérêt de l’OL est réel? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Ça je ne le maîtrise absolument pas. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué de voir que j’avais donné mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux.C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas, a poursuivi l’ancien coach du Stade rennais. Strasbourg, ce n’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison. »Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable » Julien Stephan – Source : Prime Video