Mercato Concurrents OM: Lens et Nice s’offrent chacun un joueur libre

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Alors que le mercato à officiellement fermé ses portes en France ce vendredi minuit, Lens vient de se renforcer au milieu et Nice est tout proche de signer un gardien !

Le mercato est terminé en France depuis vendredi minuit, mais Lens vient d’officialiser l’arrivée d’un milieu de terrain tandis que Nice est tout proche de recruter un gardien de but.

A LIRE AUSSI: Mercato ex OM: Mitroglou fait parler de lui (en sixième division allemande) !

Nampalys Mendy officiellement lensois !

L’international sénégalais Nampalys Mendy (27 sélections) s’est engagé avec les Sang et Or ce lundi. Le milieu de terrain défensif de 31 ans, passé par Monaco et Nice, était libre depuis la fin de son contrat à Leicester, qu’il avait rejoint à l’été 2018.

En difficulté en ce début de saison avec seulement 1 point en 4 journées (3 défaites et 1 nul), le milieu défensif de 31 ans vient renforcer un secteur orphelin de Seko Fofana. Le Sénégalais a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues avec les Foxes la saison dernière et était titulaire au sein de sa sélection lors de la victoire contre le Brésil en amical, fin juin (2-4).

Le directeur général lensois Arnaud Pouille assure dans un communiqué que « Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs. Il vient au Racing avec cette envie de s’impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu. »

𝐄𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐣𝐞𝐮 ✍️ Milieu défensif au vécu international 🇸🇳 et récupérateur à l’abattage important, Nampalys Mendy s’engage librement avec le Racing jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! 👉 https://t.co/QRwhF6T61E#FierDEtreLensois pic.twitter.com/eVz3KeKNuA — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2023

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Un jeune signe à Empoli !

Salvatore Sirigu proche de Nice ?

🚨🔴⚫️🦅 Salvatore Sirigu est actuellement sur Nice et passe des examens médicaux. Une signature d’un an au Gym est possible mais est toujours en réflexion au sein du club azuréen @Santi_J_FM pic.twitter.com/rqlnSMNPLz — Sébastien Denis (@sebnonda) September 5, 2023

Nice aurait choisi l’ancien gardien parisien Salvatore Sirigu pour son poste de numéro 2 laissé vacant depuis le départ de Kasper Schemeichel, libéré de son contrat dans les derniers instants du mercato estival.

D’après les informations de RMC Sport, le portier emblématique du PSG sous l’ère QSI (2011-2016) devrait rejoindre la côte d’azur et s’engager 1 an avec les Aiglons. Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, l’international italien de 36 ans aura pour mission de seconder le Polonais de 23 ans Marcin Bulka, également ex-joueur de la capitale.