Mercato ex OM: Mitroglou fait parler de lui (en sixième division allemande) !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Kostas Mitroglou a été libéré par le SV Scherpenberg qui évolue en sixième division allemande.

Kostas Mitroglou, passé par l’OM entre 2017 et 2021, a été remercié par le SV Scherpenberg qui évolue en sixième division allemande. Formé au Borussia Mönchengladbach, l’attaquant grec a connu un passage probant du coté de l’Olympiakos en inscrivant 63 buts en 153 matchs avant une aventure ratée à Fulham et de se relancer au Benfica où il effectue 2 saisons pour 52 réalisations en 88 rencontres disputées. L’international grec est alors transféré à Marseille où il n’aura jamais été à la hauteur des attentes malgré certaines sorties intéressantes (16 buts et 1 passe décisive en 50 matchs) et une finale de Ligue Europa en 2018 perdue face à l’Atlético Madrid (0-3). Mitroglou a ensuite été prêté à Galatasaray et au PSV Eindhoven où il échouera. Il part libre à l’hiver 2021 à l’Aris Salonique où il disputera seulement 9 matchs pour 2 buts.

7 petits matchs de joués

Deux mois après son arrivée (en juillet dernier), l’aventure s’achève déjà avec le club de Rhénane-du-Nord-Westphalie. Cela n’est pas dû à ses performances sportives car le buteur de de 35 ans a trouvé le chemin des filets à 3 reprises sur les 4 premières journées de championnat. N’acceptant pas les consignes de son coach qui réclamait un pressing plus agressif de la part de ses joueurs suite à un changement de système après 2 défaites consécutives (du 4-4-2 au 4-2-3-1), Kostas Mitroglou a été relégué sur le banc par Ralf Gemmer, ce qui aurait causé son départ.

«Au début, j’étais en fait très positif, les premiers matchs tests se sont très bien déroulés et Kostas s’est bien adapté. Mais au cours des dernières semaines, les choses ont rapidement évolué dans cette direction» a déclaré son entraîneur au média local NRZ.