Mercato Concurrents OM : Lens laisse filer un de ses défenseurs !

Le Racing club de Lens et le Stade Brestois serait tombé d'accord pour un transfert définitif de Julien Le Cardinal.

🚨EXCL #RCL 🔴🟡 🔏Le RC Lens et le stade Brestois ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Julien Le Cardinal

▶️montant de l’opération autour des 2 M€

▶️manque le ✅ définitif du joueur pic.twitter.com/rY5xzy0aLh — Sébastien Denis (@sebnonda) June 25, 2024

Comme annoncé la semaine dernière ça va bouger côté lensois cet été. C’est Sébastien Denis qui l’annonce sur son Twitter, le RC Lens et le Stade Brestois sont tombés d’accord pour le transfert définitif de Julien Le Cardinal. Le défenseur de 26 ans devrait s’engager définitivement avec le Stade Brestois. Auteur d’une saison solide, le transfert est presque bouclé. Le défenseur devrait rapporter environ 2 millions d’euros à Lens. D’après Sébastien Denis il ne manquerait plus que le feu vert du joueur pour officialiser le transfert. Arrivé en 2022 au Racing Club de Lens, le défenseur de 26 ans n’aura jamais réussi à s’imposer dans le club nordiste, avec qui il a disputé 13 matchs. Il rejoint le Stade Brestois et aura l’occasion de jouer la Ligue des champions avec le club breton.

