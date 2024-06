Mercato Concurrents OM : changement total à Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Racing club de Lens a vu une grande partie de son organigramme changer, à commencer par Will Still qui va devoir remplacer Franck Haise parti à Nice. Mais aussi Pierre Dréossi qui succède à Arnaud Pouille au poste de directeur général. Le club entame un grand renouveau.

En plus de l’arrivée de Will Still et de Pierre Dréossi, le RC Lens a vu Diego Lopez arriver en tant que responsable recrutement. Et son ancien gardien emblématique Jean-Louis Leca occupe maintenant le poste de coordinateur sportif au sein du club nordiste. Le président du club Joseph Oughourlian s’est exprimé début juin, concernant les moyens du club, « Il y aura forcément une réduction de la masse salariale à partir du moment où on passe de la Ligue des Champions à la Conférence League. Le problème, c’est que la masse salariale ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. Ils sont beaucoup montés lors de la saison passée, et on n’a pas mis ce que j’aurais aimé que l’on mette de côté pour avoir une stabilité financière. Nous n’avons pas le troisième paiement CVC contrairement à d’autres clubs. Concernant les droits TV, il y a beaucoup d’incertitudes. Nous verrons si nous faisons quelques belles ventes de joueurs. »

Besoin de vendre, mais pas urgemment

Comme l’explique le président du club sang et Or, ils vont devoir réduire la masse salariale. En effet 90% de l’effectif le plaisir d’avoir un salaire mensuel à 6 chiffres. Le nouveau directeur général va devoir gérer ce casse-tête avant de penser mercato. Le Racing Club de Lens, tout comme l‘Olympique de Marseille et passer devant les gendarmes du football La DNCG. Comme son homologue sudiste, les Lensois n’ont reçu aucune sanction et donc n’ont pas un besoin urgent de vendre. Ce qui aurait été compliqué en cette période internationale. À la reprise de l’entraînement d’ici une semaine, le nouveau coach Will Still compte bien faire un point sur chaque joueur à sa disposition. Afin de voir qui il veut garder et qui il veut écarter.

Certains joueurs ont été placés sur la liste des transferts par le RC Lens, on retrouve Adam Buksa, international polonais. Il est courtisé par Trabzonspor en Turquie. Autre joueur qui est sur le départ Julien Le Cardinal le défenseur de 26 ans devrait s’engager définitivement avec le Stade Brestois. Auteur d’une saison très solide, le transfert est presque bouclé. Le défenseur devrait rapporter entre 1,5 million et 2 millions d’euros à Lens. Elye Wahi est suivi par des clubs de Premier League, auteur d’une saison décevante, le club n’hésitera pas à le vendre en cas d’offre intéressante. Le dossier le plus chaud côté Lens reste le défenseur Kévin Danso. Pisté par le Napoli depuis la saison dernière. L’international autrichien devrait quitter les sangs et Or en cas d’offre avoisinant les 25 millions d’euros. Beaucoup de joueurs sont poussés vers la sortie, Stijn Spierings, Morgan Guilavogui, Angelo Fulgini, Salis Abdul Samed ou encore Adrien Thomasson. Le RCL n’hésitera pas à vendre en cas d’offre afin de libérer de la masse salariale.