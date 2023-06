Mercato concurrents OM : Lens va perdre Openda (grosse vente à venir ?)

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Ça bouge déjà du côté de Lens ! Acteur majeur de la deuxième place lensoise, Loïs Openda pourrait déjà quitter les Sangs et Or.

Loïs Openda devrait être le successeur de Christopher Nkunku au RB Leipzig. Fort d’un très grosse saison et d’une qualification en Ligue des Champions avec les Sangs et Ors, Openda a tapé dans l’oeil des dirigeants de Leipzig. L’attaquant du RC Lens se serait même déjà un accord avec le club allemand pour les rejoindre, la saison prochaine.

Auteur de 21 buts cette saison, Openda pourrait représenter une grosse vente pour Lens, les Nordistes demanderait aux alentours des 30 millions d’euros pour leur numéro 11. Son départ serait cependant une grande perte sportivement pour le RCL, tant il est compliqué de trouver des attaquant aussi prolifiques sur le marché.

