Mercato concurrents OM: Lens va s’offrir un joueur de Chelsea !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Racing club de Lens devrait recruter Malang Sarr. Le club nordiste il doit se renforcer en défense. Le joueur devrait s’engager pour 2 ans avec le club nordiste.

Le Racing club de Lens est très actif durant ce mercato estival, l’arrivée de Will Still y joue beaucoup. En effet, le Racing club de Lens devrait enregistrer la venue de Malang Sarr. Il arrive en provenance de Chelsea, club qui l’a rejoint en 2020, après 4 ans au club il devrait donc revenir en France définitivement. En effet lors de sa période à Chelsea, le défenseur central a été prêté 2 fois. Une fois à Porto et une fois à l’AS Monaco. Formé dans le sud de la France à Nice le défenseur de 25 ans, va s’engager pour 2 ans dans le nord avec le Racing club de Lens. D’après footmercato un accord total a été trouvé entre le joueur et le club. Le gaucher est attendu dans les prochaines heures et passera sa visite médicale pour s’engager 2 ans avec Lens. Une bonne pioche pour le joueur et pour le club, Sarr devrait se relancer en Ligue 1 un championnat qu’il connait. Lens va bénéficier de l’expérience du joueur qui a disputé plus de 170 matchs dans sa carrière.

🚨EXCL: 🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre Malang Sarr et le RC Lens 🩺 Le joueur devrait passer sa visite médicale dans les 48H ✍️ Contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Avec @sebnonda Plus d’infos sur @footmercato pic.twitter.com/ikjOsu7wn8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 21, 2024





