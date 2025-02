Mercato concurrents OM : Lens valide un gros chèque !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après une semaine de négociations, Kevin Danso, défenseur du RC Lens, s’engage avec Tottenham pour un contrat jusqu’en juin 2030, moyennant un transfert de 25 millions d’euros.

Après une semaine pleine de rebondissements et de nombreuses offres venues de clubs prestigieux tels que Wolverhampton, le Stade Rennais, la Juventus et Aston Villa, c’est finalement Tottenham qui a officialisé dimanche l’arrivée en Premier League du défenseur central autrichien du RC Lens, Kevin Danso (26 ans).

Le RC Lens n’était pas prêt à se séparer de son défenseur pour moins de 25 millions d’euros, et c’est précisément cette somme que Tottenham a accepté de débourser pour racheter les deux années et demie restantes du contrat de Danso, comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano. L’ex-joueur de Lens aurait signé un contrat de longue durée avec les Spurs, jusqu’en juin 2030, consolidant ainsi son avenir en Premier League.

🚨⚪️ Official, confirmed. Tottenham sign Kevin Danso on €25m package deal from RC Lens and contract until June 2030.

Hijack completed as he was close to joining Wolves. pic.twitter.com/Vzr6YV8SLD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025