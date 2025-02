Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un coup de théâtre de dernière minute ?

Le marché des transferts hivernal ferme ses portes ce soir et le transfert d’Aaron Anselmino vers l’OM pourrait bien capoter en raison des incertitudes autour de João Félix. Chelsea doit prendre une décision cruciale qui influencera directement l’avenir du jeune défenseur.

Le mercato hivernal bat son plein, et les tractations s’intensifient du côté de Chelsea. D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club londonien doit trancher ce lundi 3 février 2025 sur le futur de João Félix. Cette décision pourrait avoir un impact direct sur un autre dossier : celui d’Aaron Anselmino. Ce dernier est annoncé avec insistence du côté de l’OM depuis quelques jours.

En effet, plusieurs clubs sont intéressés par un prêt de João Félix, ce qui oblige Chelsea à examiner toutes les options. « Chelsea doit prendre une décision aujourd’hui concernant un prêt, tandis que l’avenir de João Félix reste ouvert pour le moment », a déclaré Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Un départ du joueur portugais pourrait bouleverser les plans du club anglais et compromettre le prêt du jeune défenseur Aaron Anselmino vers l’Olympique de Marseille.

🚨🔵 Chelsea set to make decision on loan spot today as João Félix’s future is still open, as of now.

If Chelsea agree deal for João’s loan exit with several clubs keen, Anselmino’s loan move to Olympique Marseille could collapse. pic.twitter.com/kpIox0ApMX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025