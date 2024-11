Mercato concurrents OM : les 3 priorités du PSG pour janvier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG se concentre sur le renforcement de son aile gauche, une doublure au poste de latéral gauche et la recherche d’un défenseur droitier pour anticiper le possible départ Skriniar lors du mercato hivernal.

En attendant de faire avancer le dossier du recrutement d’un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain (PSG) se concentre sur d’autres priorités pour le mercato hivernal, selon les informations publiées par L’Équipe. L’un des principaux objectifs du club parisien serait de renforcer son secteur offensif en recrutant un ailier gauche capable de rivaliser avec Bradley Barcola, qui est devenu l’un des joueurs les plus en vue du PSG en ce début de saison.

Actuellement, la seule véritable doublure de Barcola à ce poste est Désiré Doué. Cependant, le quotidien sportif révèle que Luis Enrique privilégie un rôle plus axial pour Doué. De ce fait, le PSG souhaite impérativement recruter un ailier gauche supplémentaire pour offrir plus de profondeur à son effectif et créer une concurrence saine au sein de l’équipe.

Un ailier et un latéral gauche plus un défenseur central droitier recherchés

En ce qui concerne la défense, le club parisien a également identifié un besoin de renforcement. Le poste de latéral gauche, en particulier, nécessite une doublure, même si la piste menant à Théo Hernandez semble se projeter davantage sur l’été prochain. À droite, en revanche, aucune recrue n’est prévue, car Warren Zaïre-Emery, prometteur jeune joueur du PSG, devrait être en mesure de soutenir Achraf Hakimi.

Le PSG est également à la recherche d’un défenseur droitier pour anticiper les futures évolutions de son effectif. En effet, le club pourrait voir l’ère Marquinhos arriver à son terme, tandis que le départ de Milan Skriniar, jugé incompatible avec les exigences tactiques de Luis Enrique, semble de plus en plus probable en janvier. En conséquence, le PSG veut se préparer à l’avenir en recrutant un défenseur de profil adapté à son projet de jeu.

Enfin, bien que le mercato hivernal soit encore loin, le PSG reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter, notamment sur le marché sud-américain. L’expérience de l’an dernier avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo montre que le club parisien n’hésite pas à saisir les bonnes occasions pour renforcer son effectif en fonction des opportunités sur le marché international.

Ainsi, même si le recrutement d’un attaquant de pointe demeure une priorité à plus long terme, le PSG se positionne déjà sur plusieurs dossiers stratégiques pour préparer au mieux son mercato hivernal et renforcer son équipe en vue de la deuxième moitié de la saison.