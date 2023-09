Mercato Concurrents OM: Les 4 premiers noms pour remplacer Laurent Blanc à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Après la lourde défaite 1-4 face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc est en grand danger et plus que jamais sur la sellette. 4 premiers noms ont déjà circulé pour le remplacer.

L’OL vit un début de saison cauchemardesque. Avec seulement 1 point en 4 journées (du jamais vu dans l’histoire du club), Laurent Blanc pourrait être limogé. Le naufrage dimanche soir face au Paris Saint-Germain (1-4) et la dernière place au classement semblent avoir condamné le technicien rhodanien, pourtant apprécié par son groupe. Après la lourde défaite face au PSG, le président exécutif de l’OL Santiago Cucci a botté en touche au moment d’évoquer l’avenir de Blanc en lançant tout de même une pique à son entraîneur: « Ce n’est pas le sujet. Je ne vais pas vous répondre tout de suite. Il faut un entraîneur qui entraîne. »

4 pistes pour remplacer Blanc

info ⁦@lequipe⁩

L’OL cherche activement un successeur à Laurent Blanc, qui résistera très difficilement à la trêve, comme annoncé hier. Ce ne sera pas forcément un intérimaire, ni forcément Bruno Lage… plusieurs pistes sont explorées. https://t.co/GCkS9V4wOx — hugo (@hugoguillemet) September 4, 2023

D’après les informations de l’Équipe, les dirigeants lyonnais ne se sépareront de Laurent Blanc qu’après avoir trouvé son successeur. Le Cévenol devrait tout de même diriger la séance d’entraînement ce mercredi.

Le premier nom qui revient dans l’actualité lyonnaise est celui de Bruno Lage. En poste à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle détenu par John Textor, l’ancien entraîneur de Wolverhampton a longtemps été présenté comme le futur coach de l’OL. Selon Hugo Guillemet, le technicien portugais de 47 ans ne signera probablement pas à Lyon. Sa proposition de démission, ce week-end après la défaite contre Flamengo (1-2) et la situation actuelle du club ne serait qu’une coïncidence. Le journaliste affirme que cette communication de Lage n’a pas été apprécié par le propriétaire lyonnais, qui est en quête d’un entraîneur « fiable médiatiquement ».

Le quotidien sportif affirme également que l’OL aurait espéré la venue de Marcelo Gallardo, actuellement libre, mais l’entraîneur argentin a fait savoir qu’il n’était pas particulièrement attiré par le projet.

Le club semble privilégier un coach « moderne et de préférence francophone » selon l’Équipe qui dévoile deux noms ayant des partisans en interne: Thiago Motta (41 ans), annoncé en Ligue 1 depuis des mois du côté du PSG, Nice ou encore Nantes, qui effectue du très bon travail à Bologne et Will Still (30 ans), qui réalise lui aussi un début de carrière très prometteur du côté de Reims.

Néanmoins, ces deux techniciens sont sous contrat et il serait étonnant de les voir libérés par leur club alors que la saison a repris. Les possibilités à la succession de Blanc restent nombreuses.