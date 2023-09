OM : Dugarry vraiment pas tendre avec Marcelino !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a donné son sentiment sur le début de saison très poussif de l’Olympique de Marseille et de son nouvel entraîneur Marcelino.

Après seulement un mois de compétition, Marcelino est déjà au centre de nombreuses critiques de la part des supporters. Le jeu proposé, et les résultats du mois de juillet avec notamment une élimination de la ligue des champions précoce ne plaident pas à la faveur du coach espagnol. Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a donné son avis sur le nouvel entraîneur de du club marseillais.

Marcelino n’est pas compatible avec l’OM

« Déjà c’est l’ami du président, c’est pas facile on va le lui reprocher, comme on m’a reproché toute ma carrière d’être l’ami de Zizou. Les gens sont cruels et vont se servir de ça pour le critiquer deux fois plus… Je trouve que Marcelino n’est pas compatible avec l’OM. Je le trouve lisse, j’ai l’impression qu’il a été pris parce que c’est le copain de… et là je fais la même chose que ce que les autres ont fait avec moi. Il n’a aucune particularité et dans ce club il en faut dans ton comportement, dans ton personnage, dans ton palmarès », explique Christophe Dugarry avant de juger l’attitude du coach olympien pendant les match sur le banc de touche :

« Hier j’ai vu Luis Henrique j’avais envie de rentrer avec lui sur le terrain, il me motivait et ce n’est pas que de l’image… Il y a des moments où il faut amener autre chose, faute d’être tactiquement prêt, dans l’ambiance, quand tu joue à 10 contre 11 tu dois aussi amener un allant, une énergie sur le banc de touche, ça existe et ça sert à quelque chose quand même »

