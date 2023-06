Mercato concurrents OM : Les 5 pistes du RC Lens (dont un nom apprécié à Marseille)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le RC Lens a doublé l’OM dans le sprint final pour la 2ème place de Ligue 1 et étudie déjà plusieurs pistes pour se renforcer avant de jouer la Ligue des Champions.

Après une saison exceptionnelle terminée à la place de dauphin, le Racing club de Lens jouera l’année prochaine la Ligue des Champions et s’attend à être pillé de ses meilleurs éléments cet été. Trois tauliers vont à priori partir. Loïs Openda est proche du RB Leipzig, Kévin Danso est lui annoncé au Milan AC et Facundo Medina intéresse Brighton. Les sang et or vont donc devoir se renforcer et ils ont déjà plusieurs noms en tête selon nos confrères de FootMercato.

Devant, déjà, la cible prioritaire serait l’avant-centre de La Gantoise Gift Orban. Le nigérian de 20 ans arrivé en janvier en Belgique a cassé la baraque avec le 5ème de Jupiler Pro League. Il a inscrit 9 buts en 10 matchs de championnat, 5 en 6 matchs de Conférence League et a tout récemment porté son équipe lors de la phase de play-offs pour se qualifier pour cette même C4 (6matchs, 6 buts).

Plusieurs pistes en France

🚨EXCL: 🔴🟡 #Ligue1 | ◉ Habib Diarra contacté. ◉ D’accord avec le PSV, Stijn Spierings est apprécié. ◉ Gift Emmanuel Orban et Sékou Koïta dans le viseur. Avec @sebnonda https://t.co/sDh9jFOkrF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 12, 2023



Sur les tablettes lensoises également, l’attaquant malien de Salzbourg Sékou Koïta (23 ans, 6 buts en 22 matchs de championnat cette saison) ainsi que Morgan Guilavogui ( 25 ans, Parsi FC) et ses 15 buts en L2 cette saison.

Au milieu de terrain, le Racing serait intéressé par Stijn Spierings (27 ans) qui va quitter Toulouse libre à la fin du mois. La révélation Habib Diarra est également ciblée par le club nordiste. Ce polyvalent milieu de terrain a joué 29 matchs cette année avec Strasbourg et a particulièrement séduit en fin de saison aurait déjà été contacté par Lens. Il était annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques semaines.