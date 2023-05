Mercato OM : Longoria lorgne sur une nouvelle pépite de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a de fortes chances de terminer troisième de Ligue 1, et donc de devoir composer avec les tours préliminaires de Ligue des champions. Une situation qui n’empêche pas la préparation du mercato par Longoria et ses équipes…

Selon Foot Mercato, l’OM aurait inscrit sur sa liste de cibles potentielles le nom d’Habib Diarra.

Le tout jeune milieu de terrain (19 ans) enchaîne depuis quelques semaines les titularisations sous la houlette de Frédéric Antonetti au RC Strasbourg. Les recruteurs olympiens apprécieraient « sa progression fulgurante, sa polyvalence et surtout sa marge de progression » selon Foot Mercato. Qui ajoute que sur cette liste, on retrouve également le nom de Denis Zakaria et un autre ancien de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré.

Si j’étais l’OM je ferais tout pour faire partir Payet…