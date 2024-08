Mercato concurrents OM : L’AS Roma veut à nouveau piller le Stade Rennais !

Lorenz Assignon est dans le viseur de l’AS Roma. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais. Le transfert du latéral droit inclurait un prêt payant accompagné d’une obligation d’achat.

Lorenz Assignon pourrait bien rejoindre l’AS Roma, un mois après la signature d’Enzo Le Fée. Ce dernier a joué au Stade Rennais, au même titre que le latéral droit franco-togolais. Les deux joueurs de 24 ans pourraient donc rejouer ensemble dans un autre grand championnat européen.

🚨 ACCORD TROUVÉ entre Lorenz Assignon et l’AS Roma ! 👋❤️🖤 Le club italien est en négociations AVANCÉES avec le Stade Rennais pour un prêt avec obligation d’achat ! 👀⏳ (@NicoSchira) pic.twitter.com/OJXYWyeubp — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 18, 2024

Assignon : un joueur prometteur

Formé à Rennes, Lorenz Assignon rejoint le club breton en 2021. Il se distingue par sa rapidité, sa polyvalence, ainsi que sa capacité à contribuer aux phases offensives du jeu. Après un prêt à Bastia en 2021 et un autre à Burnley en 2024, le latéral droit de 24 ans a gagné de l’expérience. Il connaît désormais le jeu français, anglais, et s’apprête à découvrir le championnat italien.

Assignon bientôt en Serie A ?

Lorenz Assignon rejoindra bientôt l’AS Roma. Selon la Gazzetta dello Sport, le natif de Grasse pourrait rapporter 10 millions d’euros à son club formateur. L’AS Roma et le Stade Rennais ont passé un accord ce dimanche : un transfert de 1,5 millions d’euros suivi d’une obligation d’achat de 8,5 millions. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, Assignon a accepté de venir à Rome, où il retrouvera Enzo Le Fée, et où il recevra un salaire presque doublé par rapport aux 750 mille euros reçus jusqu’à présent en France.

À LIRE AUSSI : OM : La critique de Daniel Riolo sur le jeu de De ZerbiÀ LIRE AUSSI : OM : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !