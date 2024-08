Mercato concurrents OM : Les révélations de Molina sur la suite du mercato de Lyon !

Selon Romain Molina, tous les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont en vente. Cette information concerne également Ernest Nuamah et Mama Baldé, pourtant achetés au début du mois de juillet dernier. L’objectif est d’atteindre les 100 millions d’euros grâce aux ventes.

Après un début de saison marqué par une large défaite face à Rennes (3-0), l’Olympique Lyonnais continue son mercato. L’OL a promis 100 millions d’euros de vente à la direction nationale du contrôle de gestion (D.N.C.G). Le club rhodanien est maintenant en mauvaise posture.

L’OL doit vendre !

Tous les joueurs sont en vente, je le répète depuis un moment (ça vaut aussi pour Nuamah et Baldé qui viennent d’être achetés officiellement) — Romain Molina (@Romain_Molina) August 21, 2024

À 9 jours de la fin du mercato estival, l’Olympique Lyonnais doit transférer un maximum de joueurs pour atteindre ses objectifs financiers. Les dirigeants ont promis 100 millions d’euros de vente à la D.N.C.G, mais n’ont pas dépassé la barre des 25 millions. Selon les informations de Romain Molina, tous des joueurs de l’OL, sans exception, seraient transférables, y compris Ernest Nuamah et Mama Baldé. Ces 2 joueurs ont, à eux seuls, coûté 28,5 et 6 millions d’euros. Même chose pour Orel Mangalda, transféré à Lyon pour un peu plus de 23 millions d’euros.

Selon le journal L’Équipe, l’Olympique Lyonnais aurait accepté une offre de 10 millions d’euros en provenance du RC Strasbourg pour le jeune Mamadou Sarr. Le montant total des ventes s’élèverait aux alentours des 35 millions d’euros, ce qui n’est toujours pas suffisant pour arriver à la somme attendue.

Les supporters lyonnais mécontents

Après cette révélation du journaliste Romain Molina, les supporters des Gones manifestent leur incompréhension. Les fans de l’OL craignent de perdre certains cadres de l’équipe, comme Alexandre Lacazette ou Malick Fofana.

À lire aussi : OM : un ancien président marseillais veut prendre la place de Labrune !

À lire aussi : OM : Papin donne le nom de l’avant-centre qui lui ressemble plus en Ligue 1