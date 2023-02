Mercato Concurrents OM : Les statistiques flippante de cette recrue lyonnaise !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Lyon s’est offert deux recrues offensives dont le jeune brésilien Jeffinho…

Selon une statistique d’Opta relayée par Le Progrès, la dernière recrue lyonnais en provenance de l’autre club de Textor (Botafogo), Jeffinho n’a pas les chiffres de son côté. En effet, le Brésilien possède tout simplement le pire ratio du Championnat brésilien avec un taux de 3,6% d’efficacité (plus faible pourcentage parmi les joueurs ayant tenté au moins 50 frappes). Ce dernier n’a inscrit que deux buts sur ses 55 dernières tentatives.

Jeffinho, le pire ratio du Championnat brésilien

L’OL est en manque d’efficacité. Et Opta nous annonce que « La recrue de Lyon Jeffinho n’a converti que 3.6% de ses tirs en Serie A brésilienne 2022 avec Botafogo

(2 buts/55 tirs), plus faible pourcentage parmi les joueurs ayant tenté au moins 50 frappes » — Le Progrès OL (@LeProgresOL) February 2, 2023

L’ancien coach de l’OL Peter Bosz avait taclé la mentalité des joueurs du club dans un entretien accordé à ESPN.

Le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club

« Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n’ont pas gagné de titre dans les années qui m’ont précédé. À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout, mais n’étaient pas prêts à le mettre en pratique. (…) Je reçois parfois des appels de clubs, oui. Le FC Groningen et le FC Utrecht ont appelé, mais j’ai tout de suite su que je ne voulais pas ça. J’ai parlé à Wolverhampton et Aston Villa, mais ils ont choisi d’autres entraîneurs. Je pense qu’un travail de sélectionneur me convient parfaitement. Vous pouvez toujours réussir en tant que nation avec un football offensif. On pourrait tout simplement jouer en 4-3-3 offensif avec l’équipe nationale néerlandaise ». Peter Bosz – source : ESPN (15/01/2023)

Peter Bosz, ex coach de @bayer04fussball, @BVB s’exprime sur l’@OL : « le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n’y a pas vraiment de mentalité de champion dans le club. Ils veulent tous l’être sans être prêts à se comporter comme tels ». @AfterRMC https://t.co/o56otvkr9I — Polo Breitner (@BreitnerPolo) January 16, 2023

On se retrouve face à des supporters très méchants par rapport à des gens irréprochables

« C’est un sentiment de gâchis. Dès l’arrivée au stade, dans le bus, on a fait l’objet à nouveau d’une attaque des supporters, qui devaient rester non violents alors qu’il y a eu des actes de violence avant le match. Je le regrette. Ce matin, on avait vu le groupe de supporters avec John Textor, ça s’était très bien passé. Ce que je veux dire, c’est que le match est ce qu’il est mais c’est probablement l’un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Sans réussite. Mais quand on arrive à avoir 28 tirs… on a retrouvé notre dynamisme, l’ensemble des fonctions les plus élémentaires qui permettent de remonter au classement. Malheureusement c’est vrai qu’on a fait des erreurs. Les réactions des kops de supporters… ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Mais quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c’est moi qu’ils attaquent. Il faut qu’ils arrêtent parce qu’on a des dirigeants de grande qualité, qui travaillent jour et nuit pour le club, pour nous, pour eux, pour le club. Je ne peux pas accepter ce style d’expression sans aucune réalité avec le travail réalisé. C’est vrai que le club souffre en ce moment. Mais on a un club avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. On a travaillé depuis deux jours avec John (Textor) pour se donner les moyens de relancer la mécanique mais il ne faut pas qu’à chaque fois qu’on essaie de prendre des initiatives, on se retrouve face à des supporters très méchants par rapport à des gens irréprochables. » Jean-Michel Aulas – Source RMC Sport

À LIRE AUSSI : Concurrents OM : La pitoyable soirée de Lyon (pénalty et but ridicules, chute dans le couloir, débordements en tribunes…)