Mercato Concurrents OM: Létang tape du poing sur la table !

Présent ce mercredi en conférence de presse à l’occasion de la présentation de Bruno Genesio, Olivier Létang en a profité pour mettre les points sur les i concernant le mercato et plus précisément Edon Zhegrova. « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie: Leny (Yoro) et Jonathan (David). Edon s’est probablement précipité au moment où il a parlé. On n’en avait pas parlé mais depuis une position très claire a été donnée à ses conseillers et à son papa que j’ai rencontré sur Lille il y a une dizaine de jours. Edon est un joueur talentueux, il a fait une saison intéressante, mais il faut de la consistance pour aller dans un grand club. (…) Il a énormément progressé depuis son arrivée ici. C’est un garçon qu’on aime beaucoup et qui a le potentiel pour faire une saison à 15-20 buts/passes décisives. A ce moment-là, il pourra quitter le Losc. Il ne faut pas oublier que le Losc est un grand club. On a été champions, on a aussi gagné le Trophée des champions, on se qualifie régulièrement pour les compétitions européennes. Donc partir du Losc pour aller où? Et pour faire quoi? Edon a encore une étape à passer chez nous. On est ravis de l’avoir avec nous et on compte sur lui pour la saison prochaine ».

Après le départ de son coach Paulo Fonseca, le possible gros transfert de la pépite Lenny Yoro et celui annoncé du buteur Jonathan David, un autre joueur important de l’équipe aimerait quitter le LOSC. En effet, Edon Zhegrova a confié au média kosovar Oxygen, « je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club. » Pour rappel, l’ailier de 25 ans a cumulé cette saison 12 buts et 10 passes décisives…

Signé chez les Dogues en janvier 2022 en provenance du FC Bâle, contre 7 millions d’euros, l’international kosovar (34 sélections, 4 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Dogues. L’ancien joueur de Genk est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt.