Mercato concurrents OM : Lille a trouvé le successeur de Soumaré en Belgique ?

Récemment sacré Champions de France, les Lillois doivent désormais penser à la prochaine saison et donc au mercato. De très nombreux départs sont attendus dans le nord de la France. En effet, Mike Maignan a d’ores et déjà signé en faveur de l’AC Milan et d’autres joueurs comme Reinildo, Renato Sanches ou encore Sven Botman devraient suivre l’ancien portier du LOSC. Un autre départ est à prévoir: celui de Boubakary Soumaré. Le jeune milieu de terrain devrait, selon RMC Sport, s’engager avec Leicester dans les prochains jours. Les dirigeants des Dogues auraient trouvé une piste en Belgique pour le remplacer.

Lille sur Niklas Dorsch (La Gantoise) ?

Selon les informations du site spécialisé dans les valeurs de joueurs Transfermarkt, le nouveau Champion de France aurait un oeil sur le championnat belge pour remplacer Boubakary Soumaré. Le jeune allemand Niklas Dorsch serait sur les tablettes du LOSC. La valeur de ce milieu de terrain de 23 ans est estimée à 6 millions d’euros, somme que Lille pourra certainement assumer. Le Hertha Berlin est également intéressé par le joueur.