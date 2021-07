Mercato concurrents OM : Lille a trouvé un très jeune défenseur en Belgique ?

Selon le media belge la Dernière Heure, « à la fin du mois de juin, nous vous indiquions que Salzbourg suivait avec attention les performances du jeune belge. C’est également le cas de Lille. Le champion de France semble même s’intéresser de manière plus concrète à Siquet. » Cependant, le Standard a déjà laissé filer un autre latéral droit, Michel-Ange Balikwisha parti à l’Antwerp, et demanderait un montant d’au moins 6M€. Un prix qui semble élevé pour notre confrère Florian Holsbeek , qui l’a fait savoir via son compte Twitter : « Quitte à passer pour le méchant, estimer que Siquet vaut plus que 6 millions d’Euros c’est une hérésie… » A suivre…