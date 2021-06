Mercato OM : Pourquoi Raskin peut être transféré à un coup abordable…

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, Florian Holsbeek, journaliste belge pour Walfoot nous a livré ses informations sur le dossier Nicolas Raskin. Selon lui, le Standard de Liège ne pourra pas vraiment le retenir.

L’Olympique de Marseille aimerait récupérer la pépite du Standard de Liège : Nicolas Raskin. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain belge pourrait débarquer à Marseille.

S’il y a une belle offre entre 5 et 6 millions d’euros, le Standard libérera Raskin — HOLSBEEK

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, nous avons invité Florian Holsbeek à nous parler de ce dossier. Selon lui, le Standard de Liège ne peut pas se permettre de le conserver plus longtemps et risquer de le perdre gratuitement. Avec une offre sèche de transfert, l’OM pourrait facilement le récupérer !

« C’est toujours compliqué de parler de montant. Au niveau du Standard, ils aimeraient évidemment se faire de l’argent dessus. On parle de 8 / 10 millions d’euros mais je n’y crois pas du tout. Il ne faudra jamais cette somme pour le libérer du Standard. Il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en 2022 et d’après ce qu’il se raconte, il aurait toujours un contrat jeune qu’il a signé quand il est arrivé à Liège. C’est difficile de savoir ce qu’il a comme contrat, il y a plusieurs infos qui divergent mais ils ont du mal à le prolonger. Le Standard manque d’argent, les chiffres sont dans le rouge. S’il y a une belle offre entre 5 et 6 millions d’euros, si le club paye d’un coup, le Standard le libérera. Dans un an il pourrait partir gratuitement. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

Raskin n’acceptera pas de faire une autre saison à ce salaire-là — HOLSBEEK

« Les discussions pour une prolongation n’ont pas avancé, malgré ce que dit le club qui soutient que c’est en bonne voie. Mais ça fait 6 mois qu’ils disent ça et ce qui cloche, c’est le salaire ! Lui, il commence à voir qu’il y a de l’intérêt pour lui son manager doit lui dire qu’il peut aller ici ou là… que des Belges vont à l’étranger et qu’ils jouent avec les Diables Rouges. Il commence à regarder ailleurs. Il n’y a pas vraiment eu d’autres clubs. On a parlé de clubs anglais, hollandais mais aucun qui s’est intéressé de près à son cas. Je ne sais pas trop pourquoi mais c’est peut-être dû au fait que ce soit l’Euro et que beaucoup d’équipes attendent que ça se termine et commencer le mercato plus tard. Je pense aussi que le Standard espère vendre d’autres joueurs avant Raskin. Lui est un vrai supporter du club, il adore le Standard mais jusqu’à une certaine limite. Il n’acceptera pas de faire une autre saison à ce salaire-là. S’il y a une offre, le Standard l’acceptera parce qu’ils sont aux abois financièrement. Ils ont dû faire des montages financiers pour avoir la licence (l’équivalent de la DNCG, ndlr) » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

