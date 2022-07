Mercato OM : Visite médicale aujourd’hui pour la 7e recrue ?

L’OM tient enfin son piston gauche. Alors qu’Amavi et Kolasinac n’auraient pas convaincu Igor Tudor, Longoria lui a trouvé un expert du poste de piston, où il a beaucoup évolué à Arsenal. Selon Fabrizio Romano, le jeune portugais arrivera dans la matinée à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Le joueur de 22 ans arrive en prêt sans option d’achat d’une saison (jusqu’au 30 juin 2023) et c’est l’OM qui prendra en charge la totalité de son salaire.

Tudor tient enfin ses deux pistons, poste très important de son système de jeu. Après avoir recruté Jonathan Clauss à droite, déjà très en vue lors de sa première titularisation face au Bétis, l’OM espère avoir trouvé son pendant sur le côté gauche. L’ancien du Benfica sera très probablement le titulaire, après que le technicien croate a mis Kolasinac et Amavi sur le banc, préférant Under à un poste qui n’est pas le sien. Le très prometteur Tavares aura le temps de jeu nécessaire à l’OM pour parfaire sa progression, qui plus est comme élément important de la formation du nouveau coach olympien.

Olympique Marseille have completed paperworks for Nuno Tavares deal with Arsenal 🚨🔵🤝 #AFC #OM

▫️ Nuno will arrive in Marseille on Friday morning;

▫️ Medical tests during the day then he will sign contract;

▫️ Loan move until June 2024, no buy option, OM will cover salary. pic.twitter.com/qBkGIKJqQz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022