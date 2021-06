Mercato concurrents OM: Lille en discussion avec un possible remplaçant de Christophe Galtier ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le départ de Christophe Galtier se précise de plus en plus chaque jour. Lille travaille donc sur son successeur et pourrait même l’avoir déjà trouvé…

Le départ de Christophe Galtier met beaucoup de temps à se concrétiser. Le tacticien français avait annoncé sa volonté de quitter le LOSC en fin de saison, quelques jours après le sacre de champion de France. Galtier a même trouvé un accord contractuel avec l’OGC Nice depuis désormais plusieurs semaines et attend patiemment que les deux clubs trouvent à leur tour un accord pour que le transfert puisse se réaliser. Après de longues semaines de négociations, les deux écuries semblent peu à peu tomber d’accord sur l’indemnité du deal. Le Marseillais étant quasiment parti, le LOSC lui cherche un remplaçant et serait en contact avec un ancien coach de Ligue 1.

CLAUDIO RANIERI SUR LE BANC DU LOSC ?

Et si Claudio Ranieri revenait en Ligue 1 ? Après son passage à Monaco et au FC Nantes, le technicien italien serait en contact avec Lille à en croire les informations de Gianluca Di Marzio. Libre de s’engager où il le souhaite depuis l’annonce de son départ de la Sampdoria de Gênes, le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester pourrait connaître un troisième club français.