Mercato concurrents OM: Lille, le remplaçant de Botman déniché en Turquie ?

Après avoir remporté le championnat de Ligue 1 la saison dernière, Lille se retrouve cette année dans une sorte de saison de transition depuis le départ de Christophe Galtier et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc des Dogues. Actuellement 6e du championnat de France, les Lillois risquent de connaître un mercato estival avec notamment plusieurs départ à décompter puisque Renato Sanches, Jonathan David ou encore Sven Botman devraient quitter le club à l’issu de la saison en cours. En cas de confirmation de leur départ, ces trois titulaires importants du LOSC devront évidemment être remplacé cet été. Les dirigeants nordistes seraient déjà sur la piste d’un défenseur central pour venir remplacer Sven Botman, le jeune espoir hollandais.

Lille surveille un défenseur de Galatasaray ?

Selon les informations de Ignazio Genuardi pour But Football Club, les dirigeants des Dogues seraient très intéressés par le profil d’un défenseur qui évolue en Süper Lig (championnat de Turquie). En effet, les Lillois suivraient Vincent Nelsson, défenseur central danois âgé seulement de 23 ans. Les recruteurs nordistes se seraient rendus au match de Ligue Europa entre Galatasaray et le FC Barcelone pour superviser le joueur ainsi qu’au match amical entre le Danemark et les Pays-Bas (victoire 4-2 des Hollandais) pour lequel Nelsson était titulaire dans l’axe d’une défense à 5.

Lille à la recherche de jeunes pour faire des plus-value à la revente ?

Considéré comme l’un des espoirs du football danois, Vincent Nelsson est évalué à environ 12M d’euros. Ce serait une nouvelle prise de risque basée sur une volonté de faire progresser un jeune joueur pour le revendre bien plus chez que le prix d’achat initial. En effet, le LOSC nous a habitué à de telles affaires ces dernières années notamment avec les ventes du nigérian Victor Osimhen au Napoli ou encore de l’international ivoirien Nicolas Pépé à Arsenal, pour ne citer que c’est deux-là.