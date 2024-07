Mercato concurrents OM: Lille pourrait se faire doubler pour ce buteur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Brestois discuterait avec un ancien attaquant de ligue 1. À la recherche de renfort dans le secteur offensif, Brest aimerait s’attacher les services de Ludovic Ajorque. D’autres clubs de Ligue 1 seraient aussi sur le dossier

À la recherche d’attaquants depuis les départs de Steve Mounié et de Martin Satriano, le Stade Brestois aurait activer la piste Ludovic Ajorque. Formé à Anger l’attaquant français connais bien la Ligue 1, notamment avec Strasbourg. Le joueur a disputé 151 matchs avec le club alsacien entre 2018 et 2023, il a inscrit 51 buts. L’année dernière il a rejoint un Mayence en Bundesliga, il a disputé 46 matchs et inscrit 9 buts avec le club allemand depuis son arrivée. À 30 ans il pourrait relever le défi avec le Stade Brestois, Pour rappel le club va disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Le profil du gaucher colle parfaitement, expérimenté il pourrait apporter un grand plus dans le vestiaire du Stade Brestois. Le point positif et que le joueur s’est montré à l’écoute du projet de Brest qui pourrait lui donner énormément de responsabilités.

D’autres club de Ligue 1 sur le dossier Ajorque !

🚨EXCL #SB29 🔴⚪️

🆕Brest a jeté son dévolu sur Ludovic Ajorque ‼️

💰discussions entre Mayence et Brest autour d’un deal estimé entre 4⃣ et 5⃣ M€

▶️joueur convaincu par le projet et sur son rôle à venir

▶️le LOSC toujours là mais apporte moins de garanties sportives au joueur… https://t.co/RVZclcVDje pic.twitter.com/UsBRHJMEqC — Sébastien Denis (@sebnonda) July 22, 2024

Brest n’est pas le seul club qui piste Ludovic Ajorque. En Ligue 1 le LOSC ou encore le FC Nantes seraient intéressés par le profil de l’ancien strasbourgeois. Néanmoins les garanties sportives ne sont pas aussi importantes qu’au Stade Brestois. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Mayance Ajorque Pourrait bien rejoindre Brest. Un transfert aux alentours des 5 millions d’euros est envisagé les discussions sont en cours entre les 2 clubs, selon footmercato.

lire aussi: Mercato OM : Deux nouvelles priorités, De Zerbi très exigent pour un poste !