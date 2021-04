Mercato concurrents OM : Lille prépare de gros changements !

Alors que la prolongation ou non de Christophe Galtier est dans toutes les têtes des dirigeants lillois, Olivier Létang, nouveau président du LOSC souhaite apporter un nouveau vent de fraîcheur au centre de formation des Dogues.

En tête du championnat de Ligue 1, tout va bien pour le LOSC sur le plan sportif. Les Dogues ont un point d’avance sur leur poursuivant parisien à six journées de la fin de l’exercice. En cas de sacre, ce serait le premier titre de champion de France des lillois depuis 2011 et l’équipe d’Eden Hazard ou encore de Gervinho, dirigée alors par Rudi Garcia. Dix ans plus tard, l’effectif du LOSC est entraîné par Christophe Galtier dont la situation contractuelle inquiète en interne. Alors qu’il est annoncé sur le départ, notamment en direction de Lyon, Galtier ne serait pas la priorité numéro une du président Olivier Létang.

une restructuration du centre à venir ?

Olivier Létang souhaiterait changer certains membres de la formation lilloise. Dans son viseur, l’actuel entraîneur des U17 Michaël Delestrez, le coordinateur du centre Fernando da Cruz et son adjoint Jérémy Dos Santos devraient être remerciés à la fin de la saison. Jean-Michel Vandamme, qui connaît parfaitement la gestion des espoirs lillois, devrait reprendre la direction du centre de formation pendant que Stéphane Pichot devrait prendre le contrôle de l’équipe réserve du LOSC.