Mercato concurrents OM : Lille tient son gardien, un départ se profile à Lyon, l’AS Monaco se débarrasse d’un flop

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…).

MERCATO CONCURRENT OM : LE LOSC A TROUVÉ LE REMPLAÇANT DE MAIGNAN !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Les Lillois ont trouvé le remplaçant de Mike Maignan à Benfica, club que l’OM a affronté ce dimanche !

Le LOSC s’est séparé de Mike Maignan au début du mercato estival, avant le début de l’Euro 2020. L’international français a rejoint l’AC Milan où il devrait remplacer hiérarchiquement Gianluigi Donnarumma, parti pour le PSG.

ODISSEAS VLACHODIMOS POUR REMPLACER MAIGNAN?

En manque de gardien de but, les Lillois vont devoir recruter à ce poste ! Plusieurs joueurs ont été cités pour prendre ce poste et notamment Robin Olsen, gardien de l’AS Roma. Malheureusement, le Suédois fait partie des plans de José Mourinho pour la saison à venir, encore plus avec le départ de Pau Lopez vers l’OM.

A LIRE AUSSI : L’OM arrache le nul face à Benfica grâce à un Payet des grands soirs !

Le LOSC se serait donc activé pour récupérer l’international grecque, Odisseas Vlachodimos. Le gardien de but âgé de 27 ans évolue actuellement à Benfica et a même affronté l’Olympique de Marseille ce dimanche. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ne devraient pas être simples avec le club portugais mais ça avance entre le joueur et le LOSC !

Lille are now targeting Odisseas Vlachodimos as new goalkeeper. It won’t be an easy negotiation with Benfica – but Lille have started direct contacts for Vlachodimos. 🔴🇬🇷 #Lille — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : FLAMENGO PIOCHE LE REMPLAÇANT DE GERSON À LYON?

Après avoir enregistré plusieurs départs depuis le début du mercato, un autre joueur devrait quitter Lyon cet été. Thiago Mendes pourrait retrouver sa terre natale puisque Flamengo voudrait le récupérer.

Le mercato se poursuit et l’Olympique Lyonnais va certainement enregistrer un nouveau départ dans les prochains jours. Après avoir vu son capitaine Memphis Depay partir libre du côté du FC Barcelone et Melvin Bard transféré à Nice pour un montant de 3 millions d’euros, c’est Thiago Mendes qui pourrait également quitter le navire prochainement. Face à la forte concurrence au milieu de terrain lyonnais, Thiago Mendes s’apprêterait à retourner au Brésil.

FLAMENGO À L’AFFÛT SUR THIAGO MENDES ?

À en croire les informations révélées par le journal O Dia, Flamengo s’est montré très intéressé à l’idée de récupérer Thiago Mendes lors du mercato estival. Après avoir enregistré le départ de Gerson du côté de l’OM, Flamengo s’active pour le remplacer en pistant le milieu de terrain lyonnais. Toujours selon les informations de O’Dia, un prêt avec option d’achat serait en négociations entre le club brésilien et Lyon. À l’heure actuelle, aucun accord existe entre les deux clubs. Cependant, des dirigeants de Flamengo se seraient même rendus à Lyon afin de boucler l’opération rapidement. Affaire à suivre.

MERCATO CONCURRENTS OM : UN FLOP DE MONACO DE RETOUR EN ITALIE ?

Arrivé à l’AS Monaco à l’été 2017, Keita Baldé n’a pas convaincu sur le Rocher. Après avoir été prêté à deux reprises à l’Inter puis à la Sampdoria, il pourrait plier bagages de façon définitive en Italie.

Prêté avec option d’achat à la Sampdoria de Gênes la saison dernière, Keita Baldé ne devrait pas revenir du côté de Monaco la saison prochaine. L’international sénégalais a inscrit 7 buts et a adressé 2 passes décisives lors de son passage en Italie. Alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer en Principauté, Keita Baldé semble avoir la côte du côté de l’Italie. Arrivé en 2017 en provenance de la Lazio de Rome pour un montant de 30 millions d’euros, l’attaquant a aussi connu un prêt à l’Inter lors de la saison 2018/2019.

KEITA BALDÉ DE NOUVEAU À L’INTER ?

À en croire les informations dévoilées par Foot Mercato, Keita Baldé serait en discussions avancées pour un retour à l’Inter Milan. Les discussions entre le joueur et les Nerazzurri seraient en bonne voie. Entre l’AS Monaco et le club italien, les négociations avanceraient bien également. L’international sénégalais a déjà pris sa décision et souhaite retrouver son ancien entraîneur à la Lazio, Simone Inzaghi, fraichement nommé entraîneur de l’Inter. Reste à savoir de quelle manière évolueront les négociations dans les prochains jours.