Mercato concurrents OM : L’incroyable liste des candidats au recrutement de Camavinga !

Rennes devrait laisser filer sa pépite Eduardo Camavinga cet été, la liste des prétendants est de haut niveau !

Eduardo Camavinga devrait quitter son club formateur, Rennes, cet été contre un gros chèque. Le jeune milieu de terrain aurait le choix du roi. En effet, selon le journaliste italien Nicolò Schira, le real Madrid, Liverpool, Chelsea et Manchester United seraient des candidats déclarés. Des discussions auraient même déjà débutés avec l’agent du joueur…

Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. The most important european clubs are looking him. Zizou #Zidane loves and wants him at #RealMadrid, but #Liverpool, #Chelsea and #ManchesterUnited are also interested. Talks ongoing with his agent Jonathan Barnett. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2021