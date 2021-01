Rumeur mercato : L’OM active un plan C, un jeune attaquant de Chelsea ?

L’OM et son coach André Villas-Boas cherchent un attaquant. Les pistes Arkadiusz Milik (Naples) et Gaëtan Laborde (MHSC) semblent trop onéreuses, un profil plus jeune serait visé. Mais l’opération semble quasi-impossible cet hiver…

L’OM cherche un buteur supplémentaire. André Villas-Boas veut apporter de la concurrence à Dario Benedetto et veut anticiper le départ (libre) de Valère Germain en juin. Depuis plusieurs jours, les médias italiens annoncent une offensive marseillais concernant l’attaquant du Napoli Arkadiusz Milik. Même si l’international polonais sera libre en juin et qu’il n’entre pas dans les plans de Gattuso, son club en demanderait entre 10 et 15M€ selon les médias. Un montant important pour un joueur souvent blessé. L’autre option s’appellerait Gaëtan Laborde (MHSC), mais là aussi le dossier s’annonce onéreux. Une troisième piste est évoquée dans les médias nigérians…

L’OM vise Ugbo ? vraiment ?

GOAL! It’s 2-0 on the night and 3-1 on aggregate to Chelsea now, as @ikeugbo volleys home. #FAYouthCup pic.twitter.com/8zModdWHZ5 — The FA (@FA) April 26, 2017

Selon le site AllNigeriaSoccer, l’OM serait intéressé par Ike Ugbo (22 ans). Ce jeune attaquant nigérian est prêté par Chelsea au Cercle Bruges depuis l’été dernier. Le joueur d’1m86 réalise un début de saison remarqué en Jupiler League avec 10 buts marqués en 16 rencontres. L’OM ne serait pas seul sur le dossier, le Racing Genk et le Club Brugge (les deux premiers du classement en Belgique) seraient sur les rangs. Cependant, Ugbo aurait prévu de terminer la saison au Cercle Brugge (17e de Jupiler League). Le club belge possèderait d’ailleurs une option d’achat, le joueur de 22 ans a prolongé son contrat avec les Bleus jusqu’au 30 juin 2022. Une rumeur qui a peu de chance de se concrétiser surtout cet hiver !