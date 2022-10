Mercato concurrents OM : Ghisolfi (Lens) ne part pas seul à l’OGC Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…) Les Aiglons ont convaincu deux recruteurs du RC Lens de les rejoindre !

Le RC Lens réalise un très bon début de saison et fait partie des tops équipes de notre championnat depuis leur montée en Ligue 1 en 2020. Les Nordistes brillent notamment par leur recrutement et leur anticipation des départs. Leur cellule de recrutement fait des envieux et c’est pour cela que l’OGC Nice a chipé deux membres importants !

Nice annonce l’arrivée de Thil et Ghislofi

En effet, comme l’a annoncé le club niçois via un communiqué publié en ce début de semaine, Florent Ghisolfi est le nouveau directeur sportif. Le dirigeant ne vient pas les mains vides ! Il prend dans ses valises Grégory Thil qui était alors recruteur pour le RC Lens. L’arrivée des deux hommes a été officialisée par les Aiglons.

« A la tête de la politique sportive du RC Lens depuis 2019, cet ancien joueur professionnel est identifié comme l’architecte de la montée en puissance du club artésien, portée par une identité de jeu séduisante, des choix d’hommes pertinents (de l’intronisation de Franck Haise au développement de l’effectif du Racing), et la mise en place d’une organisation tournée vers la performance. Autant de références qui ont fait écho au profil moderne recherché par Dave Brailsford et la direction de l’OGC Nice. Aujourd’hui âgé de 37 ans, Florent Ghisolfi a été séduit par le projet niçois au sein d’INEOS Sport, et la perspective de superviser l’ensemble des activités sportives du Gym. Placé sous la responsabilité de Fabrice Bocquet (directeur général), il prendra ses fonctions ces prochaines semaines. Dans sa mission, Florent Ghisolfi sera accompagné par Grégory Thil qui viendra renforcer la cellule de recrutement des Aiglons après avoir été responsable du recrutement du RC Lens. » Source : Communiqué de l’OGC Nice (05/10/22)