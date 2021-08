Mercato concurrents OM : L’OGC Nice pioche son gardien remplaçant au PSG?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Pour suppléer Walter Bentiez, les Aiglons songent à Marcin Bulka, actuel joueur du Paris Saint-Germain !

L’OGC Nice connaît une révolution avec l’arrivée de Christophe Galtier ! Après ces premiers mois de mercato, les Aiglons ont enchaîné les officialisations avec notamment l’arrivée de l’ancien Marseillais Mario Lemina au milieu de terrain.

Avec Walter Benitez en gardien de but titulaire, les Niçois doivent recruter une doublure ! En fin de contrat en juin dernier, Yoan Cardinale n’a pas été retenu et a quitté le club. Selon les informations de Nice-Matin, l’OGC Nice songe à Marcin Bulka, le jeune polonais qui évolue actuellement au PSG.

DE LA CONCURRENCE AU POSTE DE GARDIEN AU PSG

Avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, il paraît peu probable que l’ancien gardien de Chelsea ait du temps de jeu la saison prochaine. Les Parisiens ne seraient pas contre le fait de prêter le Polonais afin qu’il s’aguerrisse encore en Ligue 1 après avoir été prêté à Cartagena et à Châteauroux où il a joué 4 et 9 matchs.