Mercato concurrents OM : L’OGC Nice va devoir se résoudre à vendre ce joueur !

Depuis plusieurs semaines, le nom de Jean-Clair Todibo est lié à la Juventus. Même si le club niçois ne semble pas vouloir le laisser filer si facilement, le défenseur ne veut que rejoindre le club italien.

L’OGC Nice a déjà perdu Kephren Thuram et devrait encore perdre un autre jeune français. Il s’agit de Jean-Clair Todibo qui veut à tout prix rejoindre son ancien coéquipier à la Juventus. Comme l’explique Fabrizio Romano ce mardi soir, il ne reste que quelques détails de négociations pour trouver un accord. Cela devrait d’ailleurs se faire cette semaine.

🚨⚪️⚫️ Jean-Clair Todibo has told OGC Nice that his plan and decision is clear: he only wants Juventus move.

One more round of talks will take place this week, Juventus are on it and still confident to get it done. pic.twitter.com/yjsaDJLz4e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024