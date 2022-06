Mercato concurrents OM : L’OGC Nice vise une pépite brésilienne de Santos !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon le 10 Sport, l’OGC Nice se positionne sur une pépite brésilienne !

L’Olympique de Marseille est discret dans ce début de mercato mais ne l’est pas du tout dans les rumeurs ! Le club fait partie des plus cités dans les médias et aurait déjà plus d’une dizaine de joueurs dans son viseur !

En Ligue 1, les autres écuries sont plus discrètes… Ce mercredi, on apprend via le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard que l’OGC Nice se positionne pour récupérer une pépite brésilienne âgée de 21 ans et qui évolue à Santos.

L’OGC Nice veut Vinicius Zanocelo

En effet, les Aiglons aimeraient récupérer Vinicius Zanocelo, milieu de terrain considéré comme le futur du football brésilien. Il est qualifié de technique, bon à la récupération et organisateur du jeu. Son profil ressemblerait à celui de Thiago Mendes qui évolue à Lyon d’après l’auteur de l’article.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Witsel ne viendrait pas… à cause de la DNCG ?

Pour le moment, il s’agit seulement d’un intérêt et il n’y aurait pas encore d’offres. Les Brésiliens observeraient pour le moment les différents clubs européens qui s’intéressent à lui et pourrait le vendre en cas de bonne offre.