Mercato concurrents OM : Luis Campos intéressé (PSG) par LA pépite du Stade Rennais ?

Nouvelle pépite du centre de formation rennais, le jeune Désiré Doué a marqué les esprits en inscrivant un magnifique but face à Nantes à l’issue d’une course folle depuis le milieu de terrain.

Actuellement âgé de 17 ans, Désiré Doué attise les convoitises de toutes les grandes écuries du football européen. C’est le 31 août qu’il inscrit son premier but en Ligue 1 face à Brest, battant un record de précocité : l’international français est le premier joueur né en 2005 à marquer dans les cinq grands Championnats européens.

[#SRFCSB29] 🔊 Montez le volume, et revivez le but de 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ comme si vous y étiez. 🔥 Grâce à ce but, 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ est devenu le 1er joueur né en 2005 à trouver le chemin des filets dans les 5 grands championnats européens. 🤯 🎙 @bleuarmorique pic.twitter.com/3EJxDSb1yt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2022

Auteur de trois buts cette saison, dont un décisif en Europa League contre le Dynamo Kiev, Désiré Doué fait le bonheur de son coach, Bruno Genesio qui n’a pas caché son envie de le voir continuer à évoluer dans le club breton.

« Il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu’il est et qu’il peut devenir. C’est maintenant à lui et à tout l’entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu’il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J’aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an. » Bruno Genesio – source : Foot Mercato – 09/10/2022Les performances spectaculaires du jeune rennais ne sont pas passées inaperçues : Luis Campos, directeur sportif du PSG, s’intéresse tout particulièrement à la nouvelle pépite de Ligue 1 et voudrait l’attirer dans la capitale selon Foot Mercato. Mais depuis le départ du talentueux Mathys Tel pour le Bayern Munich cet été, les dirigeants rennais ont prévu le coup en proposant une prolongation de contrat au natif d’Angers dont la durée n’a pas filtré.

Le but de la victoire par Désiré Doué.👏🔴⚫️ pic.twitter.com/HREQp6rngN — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 6, 2022

