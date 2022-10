OM : Veretout, enfin le rebond ?

L’OM s’est imposé à Lisbonne 2-0 face au Sporting ce mercredi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout sur ce match.

Après la victoire 4-1 lors du match aller, l’OM devait confirmer son retour en forme en Ligue des Champions au Portugal face au Sporting. Contrairement au début de match raté au Vélodrome, les marseillais ont maitrisé le début de match en se sortant techniquement du pressing des hommes d’Amorim. Avec un Guendouzi aligné dans le trio d’attaque mais qui en fait décroche pour aider le milieu, l’OM combine et domine ce début de match. A la 17e minute, Harit est trouvé par Rongier dans la surface, il touche le ballon avant de se faire découper par Esgaio. Deuxième carton jaune synonyme de rouge pour le défenseur et penalty transformé par Guendouzi. L’OM mène 0-1 et se retrouve en supériorité numérique. Les marseillais maitrisent ce match, Sanchez tente une frappe des 30 mètres et oblige Israel a repoussé en corner, partie remise pour l’attaquant chilien. Le VAR valide le but du chilien 5 minutes plus tard, à la limite du hors jeu Harit récupère une passe millimétrée de Mbemba à droite et ajuste au point de penalty pour Sanchez qui termine à bout portant. 0-2, le match semble déjà plié. Lopez réalisera une belle intervention en début de seconde période, Harit un festival obligeant les portugais à enchainer les fautes. Gonçalves va se faire expulser pour deux cartons jaunes enchainés, le Sporting à 9 à la 61e, le match est terminé. Harit et Rongier auraient pu marquer le 0-3, mais finalement le score ne bougera plus. Grosse victoire de l’OM qui se relance dans cette Ligue des Champions.

A lire : Sporting – OM (0-2) : Marseille fait disjoncter le Sporting !

La note de Jordan Veretout : 6/10

Son appréciation

Veretout, enfin le rebond ?

Pas forcément convaincant depuis plusieurs matches, l’ancien milieu de la Roma a répondu présent face au Sporting. Il a parfaitement joué son rôle au milieu, plus défensif et souvent aidé par Rongier et Guendouzi, ce dernier a récupéré de nombreux ballons. Il affiche aussi sa belle qualité de pied sur les coups de pieds arrêtés. Veretout a surtout gagné des duels et trouvé des décalages par ses passes. Du mieux à confirmer !

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Dans un rôle un peu plus défensif que Rongier, il a aussi eu du mal à entrer dans le match avant de se montrer beaucoup plus tranchant dans tout ce qu’il a entrepris. Il a réussi à trouver des décalages avec des passes bien senties vers l’avant et s’est même parfois montré dangereux à l’image de cette frappe (45e 1). Remplacé par Gueye (87e). Maxifoot 6/10 Du bon défensivement et du moins bon dans le jeu pour l’ancien joueur de l’AS Rome. Le milieu a récupéré de nombreux ballons et s’est battu (7 duels gagnés sur 9), mais certaines de ses pertes de balle en première période auraient pu être dangereuses. Footmercato 6/10 Discret dans le jeu, un peu à l’image de son début de saison avec l’OM, mais présent dans le combat. Il a plutôt bien assuré le boulot défensif, facilité il est vrai par l’infériorité numérique adverse. Sa frappe cadrée est repoussée (45e+1) et des coups de pied arrêtés plutôt bien frappés, à l’image de ce corner direct (7e) ou un autre pour la tête de Balerdi (26e). Il est aussi à l’origine du poteau de Veretout (84e), et a remporté la très grande majorité de ses duels.

OM – SPORTING (0-2): SCENARIO PARFAIT, Harit en Feu ! LES MARSEILLAIS font DISJONCTER le Sporting