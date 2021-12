Mercato concurrents OM : Lyon a déjà un accord pour une recrue en janvier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (Lyon, LOSC, OGC Nice, PSG…) Malgré l’instabilité de la direction lyonnaise, une recrue serait déjà sur le point d’arriver en janvier !

Ces dernières semaines ont été plus que mouvementées à Lyon. Entre les incidents au Groupama Stadium face à l’Olympique de Marseille et les récentes déclarations de Juninho concernant son avenir… Jean-Michel Aulas n’a pas beaucoup de repos.

Déjà un accord pour Azmoun?

Pourtant, selon les informations de L’Equipe, un joueur serait déjà sur le point de signer à Lyon ! En effet, l’attaquant Azmoun qui évolue au Zenith Saint Petersbourg. L’international iranien aurait obtenu un accord salarial avec les Lyonnais.

Avant de pouvoir faire signer le buteur, la direction doit vendre des joueurs. Pour le moment, aucune offre n’aurait été transmise au club russe. En fin de contrat en juin 2022, Azmoun pourra partir gratuitement du Zenith… Accepter une offre, bien que moindre, dès le mois de janvier pourrait être une bonne solution pour les Russes.

Juninho annonce son départ de Lyon

« Moi, j’avais dit trois ans. Donc normalement, je fais ma troisième saison et je ne connais pas la suite. J’avais dit trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire. J’ai eu cette opportunité, parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club. Si c’était le contraire, je n’aurais pas eu cette opportunité, c’est clair. C’est normal, ça ne me dérange pas d’assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête c’était pour trois saisons. J’espère bien finir, même s’il y a des choses que je ne contrôle pas du tout bien sûr.Dans ma tête, c’était trois ans. Ça va faire trois saisons. Pour beaucoup de monde, ce n’est rien et un directeur sportif ne fais pas grand-chose… Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n’est pas une menace, on est des adultes. J’aime le club, j’ai beaucoup de respect pour le président, pour l’institution. J’ai de la gratitude, mais j’ai aussi beaucoup donné à ce club, il ne faut pas l’oublier non plus. J’ai l’habitude de parler juste de ce que le club m’a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. » Juninho – Source : RMC Sport (17/11/21)