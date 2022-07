Mercato concurrents OM : Lyon a recalé une légende du Real Madrid?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). D’après Foot Mercato, Lyon aurait recalé Marcelo, ancien joueur du Real Madrid.

Lyon s’est décidé à faire un mercato constitué d’anciens joueurs avec notamment les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette… Un recrutement en accord avec les déclarations du président lyonnais dans une lettre ouverte à ses supporters.

9 millions d’euros de salaire pour Marcelo, trop cher pour Lyon?

Pour le poste de latéral gauche, plusieurs joueurs sont pistés par la direction sportive du club rhodanien. Foot Mercato explique dans un article ce dimanche que le Brésilien Marcelo a été proposé à Lyon. D’après les informations du journaliste Sebastien Denis, le club l’aurait même refusé !

Ce refus serait principalement dû aux demandes de salaire de l’ancien joueur du Real Madrid qui touchait près de 9 millions d’euros par saison en Liga. La priorité à ce poste resterait Pervis Estupinan qui évolue actuellement à Villarreal.

Info : si Pervis Estupinan est toujours la priorité de l’OL, Bruno Cheyrou continue de prospecter en cas d’échec. Récemment, c’est l’ancienne légende du Real Madrid Marcelo qui a été proposé à Lyon. https://t.co/tTmdLtKyb4 — Sébastien Denis (@sebnonda) July 17, 2022

Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir — Aulas

Dans une lettre ouverte aux supporters lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié ce qui a fait la gloire de Lyon, notamment lors des deux dernières décennies.

« Cet ADN, c’est l’une de nos clés pour construire le nouveau cycle. Et pour savoir où l’on va, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Travail, formation, transmission, respect du blason et des valeurs de notre OL, mais aussi ce mélange typiquement lyonnais d’humilité et d’orgueil, cette synthèse de joueurs du cru, et d’autres d’ailleurs, des jeunes qui ont la vie devant eux, et d’autres plus expérimentés qui ont envie de partager : il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant. Nous avons déjà anticipé avec la prolongation de Wendie Renard et Mohamed El Arouch et notre détermination à prolonger sur le long terme Maxence Caqueret et Rayan Cherki : nous bâtissons dans ce sens. Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL. » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouverte aux supporters