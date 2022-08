Mercato concurrents OM : Lyon a trouvé le successeur d’Aouar ?

En quête d’un renfort au milieu de terrain pour pallier le probable départ d’Houssem Aouar, l’OL aurait coché le nom de Fabian Reider. Le club rhodanien apprécierait la polyvalence du milieu Suisse des Young Boys de Berne.

Selon le quotidien Suisse Blick, l’OL se serait positionné pour recruter Fabian Rieder. Considéré comme un des joueurs Suisse les plus prometteurs de sa génération, le milieu de terrain des Young Boys de Berne ne laisse pas indifférents sur le vieux Continent. Rieder serait capable de jouer dans un double pivot, en sentinelle devant la défense ou dans une position plus offensive. Les dirigeants lyonnais aurait été séduit par sa polyvalence. Les Gones font néanmoins face à une très concurrence sur ce dossier. Le Torino, l’Atalanta, l’Udinese mais surtout le Real Madrid et le Bayern Munich feraient partis des clubs intéressés par le jeune espoir Suisse. Le fait que le joueur ne soit pas une vrai sentinelle pourrait constituer un frein à une potentielle arrivée à Lyon. Le club cherche en effet un joueur capable de jouer devant la défense. La venue du milieu des Young Boys ne serait donc pas une priorité absolue. Un départ de Houssem Aouar, annoncé très proche de Nottingham Forrest, pourrait néanmoins faire évoluer la situation.

