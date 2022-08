OM : Déjà un gros coup dur pour le FC Nantes avant le match au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille va recevoir le FC Nantes au Vélodrome ce samedi. Pour cette rencontre, l’un des nouveaux joueurs des Canaris ne sera pas disponible !

Après deux journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va recevoir le FC Nantes au Vélodrome. Pour cette rencontre, Igor Tudor va affronter les joueurs d’Antoine Kombouaré… Mais pour le coach des Canaris, un gros coup dur vient de tomber via un communiqué du club.

Moussa Sissoko indisponible 3 semaines

En effet, le FC Nantes annonce la forfait de Moussa Sissoko pour cette rencontre. L’international français souffre d’une blessure depuis quelques jours à l’entraînement. « Une lésion musculaires aux ischio-jambiers de la jambe droite » va l’éloigner des terrains pendant environ 3 semaines.

🏥 Blessé jeudi dernier à l’entraînement, @MoussaSissoko a été victime d’une lésion musculaires aux ischio-jambiers de la jambe droite. Son absence est estimée à environ trois semaines 👇 — FC Nantes (@FCNantes) August 16, 2022

Kombouaré tente de mettre la pression à Kita

Il devrait donc rater les rencontres face à l’OM, Toulouse ainsi que Strasbourg et sera certainement trop juste pour la réception du PSG à la Beaujoire… Un coup dur pour Antoine Kombouaré qui avait récemment pesté contre le manque de recrutement dans l’effectif du FC Nantes.

« Je vais être très clair avec vous. Aujourd’hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C’est dans notre intérêt à tous. On a suffisamment discuté et on sait qu’aujourd’hui il faut surtout des renforts. Je n’ai pas envie que mon équipe s’affaiblisse » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse

La réponse de Kita à Kombouaré

