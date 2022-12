Mercato concurrents OM : Lyon a trouvé un défenseur en Premier League ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Nice, Rennes, Monaco, Lens, LOSC…) A Lyon, ce mercato hivernal risque d’être spécial d’après Bruno Cheyrou !

Laurent Blanc n’a pas été rassuré par les matches amicaux et compte sur des recrues pour relever le niveau de son équipe. L’ancien sélectionneur des Bleus réclamerait notamment des renforts dans le secteur défensif et notamment dans l’axe. Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, Bruno Cheyrou a trouvé une option en Premier League. Lyon serait intéressé par le défenseur d’Everton, Mason Holgate. Le défenseur central de 26 ans dispose d’un contrat jusqu’en juin 2025. Le joueur n’est pas titulaire dans son club, il n’a participé qu’à 4 rencontres pour un total de 320 minutes en Premier League.

Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, Bruno Cheyrou a trouvé une option en Premier League. Lyon serait intéressé par le défenseur d'Everton, Mason Holgate.

Le mercato hivernal va débuter dans quelques semaines et plusieurs clubs ont déjà des idées pour améliorer leur effectif. C’est notamment le cas de Bruno Cheyrou, actuel responsable du recrutement à Lyon qui va devoir jongler avec plusieurs nouveautés. La vente du club à John Textor a pris du retard, Laurent Blanc a débarqué au poste d’entraîneur…

Ça va être un mercato particulier — Cheyrou

Tous ces changements vont forcément bousculer les plans du dirigeant français. Dans un entretien accordé à OL Play en ce début de semaine, l’ancien joueur a avoué que ce serait un mercato difficile et un peu spécial.

« On parle avec le coach. Vous avez pu voir ces derniers jours les rebondissements si l’on peut dire dans le club. Ça va peut-être nous permettre d’y voir un peu plus clair par rapport à la stratégie et aux finances. Ça va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment ça va réagir (…) Si le coach a besoin de réaménager légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux. En termes de quantité d’effectif, on est déjà bien fourni. La qualité, on l’a vu ce (dimanche) soir est conforme à ce que l’on connaît. Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value, mais on essayera surtout de s’adapter à un marché » Bruno Cheyrou – Source : OL Play (12/12/22)

Le feuilleton autour de la vente de Lyon est loin d’être terminé !

Le flou entoure toujours la vente du club lyonnais à John Textor et plus précisément à sa société, Eagle Football. Le journaliste Romain Molina a donné son sentiment sur cette opération qui traîne en longueur. Il craint le pire pour Lyon si cette vente se réalise.

« Les actionnaires de l’OL font TOUT pour que la vente se fasse. On se fiche totalement de l’avenir du club, tout le monde veut son pognon. Désolé pour les fans qui aiment l’OL, mais ces gens n’en ont rien à cirer… Vente ou pas, l’avenir va être dur (faut du cash et vite…) Textor présente quand même sans trembler du menton un projet de rachat où il ne met pas son argent. Il joue sur la situation compliquée de l’OL pour obtenir des délais afin de convaincre les actionnaires de Palace d’être garant de l’endettement d’Eagle qu’il crée, c’est beau Dans tous les cas, l’OL est dans une situation cataclysmique. Ponsot & Cheyrou, c’est la roue libre. Même le staff sait qu’ils vont galérer pour accrocher l’Europe. Les primes énormes données l’été dernier qu’on lisse sur des années + les salaires…. Mais quelle gestion bordel J’ai de la peine pour les gens aimant le club. Et si Textor l’illusionniste qui joue avec l’argent des autres récupère l’OL… Mon Dieu. Bâtir tout ça pour finir de la sorte ? » Romain Molina – Source : Twitter (06/12/2022) A lire aussi : Mercato OM : Gerson a tranché ?

