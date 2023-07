Mercato concurrents OM : Lyon attend sa troisième recrue !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sanctionné d’« encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation » l’OL attend le feu vert de la DNCG pour enregistrer l’arrivée du milieu de terrain du Celta Vigo Renato Tapia. Il va s’engager pour un montant d’environ 5M€.

Malgré la sanction de la DNCG tombée comme un couperet, l’OL entame son mercato et devrait enregistrer trois arrivées très rapidement. Les transferts de Skelly Alvero (milieu, Sochaux) et Clinton Mata (latéral, Club Bruges) ont été annoncés ces derniers jours par l’Equipe et c’est maintenant Renato Tapia, milieu de terrain du Celta Vigo, qui va arriver.

D’après le quotidien français le club rhodanien a bouclé le transfert de ce récupérateur de 27 ans, international péruvien.

🔴🔵 L’OL a bouclé la venue de Renato Tapia, milieu international péruvien. Il faut désormais attendre le feu vert de la DNCG pour valider le transfert. https://t.co/mUERpaqDFB — RMC Sport (@RMCsport) July 6, 2023

La DNCG doit valider

Comme révélé dans les colonnes de l’Equipe hier, la cellule de recrutement avait ciblé un milieu de terrain grâce à la data mais son nom n’avait pas filtré, ce pourrait être Tapia. Le joueur passé par l’Eredivise auparavant est arrivé à Vigo en 2020 et y a joué 95 matchs dont 28 en Liga cette saison.

Pouvant évoluer en récupérateur comme en défense centrale, le péruvien d’1m85 devrait s’engager pour 4 ans dans le Rhône, si toutefois la DNCG valide ce transfert qui avoisinera les 5 millions d’euros.